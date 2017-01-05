Alman Bild Gazetesi İzmir'deki Patlamayı Flaş Haber Olarak Duyurdu

İzmir'deki terör saldırısını Alman medyası flaş haber olarak duyurdu. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, İnternet sayfasından haberi ilk sırada verirken biri polis üç kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtti. Türkiye'nin batısındaki milyonluk metropol İzmir'debir patlama meydana geldiğini bildiren Bild, görüntülerde iki otomobilin yandığını ve bölgede çatışma meydana geldiğini yazdı. Bild, Türkiye'de terör olaylarının tırmandığı 2015 yılı ortalarından bu yana İzmir'de ilk kez bir saldırı gerçekleştiğine de dikkati çekti. - Köln