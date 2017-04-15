Alman Basını: Cristiano Ronaldo, Tecavüz Ettiği Kadına Susması İçin Para Gönderdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Alman basınında geniş yankı bulan haberde 32 yaşındaki futbolcunun bu kadın ile anlaşarak ona susması için para gönderdiği öne sürüldü.

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Ronaldo, tecavüz etmekle Portekizli oyuncuyu suçlayan kadına 375 bin dolar verdi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI: OLAY DOĞRU DEĞİL

Ronaldo'nun avukatı bir açıklama yaparak bu olayın doğru olmadığını beyan etti. Avukat ayrıca bu haberleri yapanlara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını da dile getirdi.

Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen kadının 20'li yaşlarda olduğu ve Las Vegas'ta yaşadığı ifade edildi.

"SUSMASI İÇİN PARA GÖNDERDİ"

Alman Der Spiegel'in verdiği bilgilere göre Ronaldo, ABD'de yaşayan bu kadın ile mahkeme dışında anlaşarak susması için para verdiği dile getiriliyor.

Olayın 13 Haziran 2009'da Las Vegas'ta bulunan lüks bir otelde gerçekleştiği ifade ediliyor.