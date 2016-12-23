Alman basını, Berlin'de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri'nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. - Yıldırım
Alman Basını: Birlin Saldırganı Milano'da Öldürüldü
Alman basını, Berlin'de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri'nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.
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