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Alman Basını: Birlin Saldırganı Milano'da Öldürüldü

Alman Basını: Birlin Saldırganı Milano'da Öldürüldü

Alman basını, Berlin'de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri'nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Alman Basını: Birlin Saldırganı Milano'da Öldürüldü

Alman basını, Berlin'de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri'nin, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. - Yıldırım

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