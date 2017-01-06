Alman Bakan Steinmeier'den İzmir Saldırısına Kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İzmir'deki saldırıyı kınayarak "Saldırının, dini ya da ideolojik olmasının bir önemi yok" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İzmir saldırısını kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Almanya'nın terörle mücadele Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Saldırının, dini ya da ideolojik olmasının bir önemi yok" dedi. Steinmeier, saldırıyı önleyen Trafik polisini överek, "Aileleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Yaralılar için de endişeliyiz" ifadelerini kullandı. - BERLİN