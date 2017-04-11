Alman Bakan Gabriel: "Rusya'nın Siyasi Süreci Desteklemesini İstiyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın barışçıl bir çözümü amaçlayan siyasi süreci desteklemesini istiyoruz" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından Suriye krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Alman diplomat, G7 ülkelerinin Suriye krizinin askeri güçle çözülmesine olumlu bakmadığını belirterek, "Rusya'nın barışçıl bir çözümü amaçlayan siyasi süreci desteklemesini istiyoruz" dedi. G7 ülkelerinin Suriye krizinin askeri güç yerine siyasi çözümle çözülmesini istediğini dile getiren Gabriel, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un da bu yaklaşımı desteklediğini ve konu üzerinde Rusya ile diyalogları devam ettirmek istediklerini belirtti. Sigmar Gabriel, Esad rejimine açık bir mesaj gönderilmesinden memnun olduğunu, ABD'nin kızışma istemediğini ancak buna rağmen Rusya'yla diyalog kurmaya hazır olduklarını ifade etti. - BERLİN