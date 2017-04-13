Alman Bakan'dan Kosova'ya Vize Muafiyeti Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova'ya vize muafiyeti verilmesi için Karadağ ile Sınır Anlaşması'nın Kosova Meclisi tarafından onaylanmasının şart olduğunu belirtti.



Almanya Diplomasi Şefi Sigmar Gabriel, günübirlik ziyaret için geldiği Kosova'nın başkenti Priştine'de, Başbakan İsa Mustafa ile Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj tarafından başbakanlık önünde karşılandı. Alman konuk Bakan Gabriel, Başbakan Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Avrupa Birliği tarafından Kosova'ya uygulanan vizelerin kaldırılması için Kosova ile Karadağ arasındaki Sınır Anlaşması'nın mutlaka Kosova Meclisi'nden geçmesinin şart olduğunu kaydeden Alman Bakan Sigmar Gabriel, "Kosovalıların Avrupa'ya serbest seyahat yapabilmeleri arzu ediliyorsa, Sınır Anlaşması mutlaka imzalanmalı" dedi. Kosova Meclisi milletvekillerine net ve açık şekilde mesaj veren konuk Bakan Gabriel, "AB, vize muafiyeti verilmesi için Sınır Anlaşması'nı şart koştuysa, bu şart yerine getirilmeli" ifadesini kullandı. Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilere de değinen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, karşılıklı suçlamalarla iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasının imkansız olduğuna işaret ederek, ilişkilerin düzelmesi ve açık sorunların çözümlenmesinde diyalogun vazgeçilmez önemi olduğunu söyledi.



Çok sayıda medya mensubu tarafından takip edilen basın toplantısında konuşan Kosova Başbakanı İsa Mustafa da, Kosova'nın ekonomik kalkınması yönünde Almanya'nın sunmuş olduğu destek ile yardımlardan dolayı konuk Bakan Sigmar Gabriel'e teşekkür etti. Başbakan İsa Mustafa, vize muafiyeti ve Kosova'nın uluslararası örgütlere üye olması konusunda Almanya'dan destek istedi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ile de bir araya geldi. - PRİŞTİNE