TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman Avukat Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabul, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
Alman Avukat Derneği Üyeleri TBMM'de
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman Avukat Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman Avukat Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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