Allianz Motto Müzik İle Cumartesi Eğlencesi Kanyon'da



Barış Akpolat'la "Radyo Kanyon Yayını" ve sürpriz konuklar

"Motto Müzik Kanyon'da" etkinliği 15 Nisan Cumartesi günü 12.00'de, müzik yazarı ve radyo programcısı Barış Akpolat'ın "Radyo Kanyon Yayını" ile başlayacak. Allianz Motto Müzik'teki "5N1K" programıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Barış Akpolat'ın sunacağı "Radyo Kanyon Yayını"na, pekçok sürpriz konuk katılacak.

Grafiti ve hiphop, Tunç "Turbo" Dindaş ile Kanyon'da

Türkiye'de hiphop kültürüne verdiği katkılarıyla tanınan Tunç "Turbo" Dindaş, açık alanda düzenleyeceği "Grafiti Atölyesi"nde katılımcılarla birlikte bir eser hazırlayacak. Ayrıca Tunç "Turbo" Dindaş'ın Allianz Motto Müzik'teki programı "Street Beatz" Kanyon'da izleyicilere açık olarak çekilecek. Programa, Türkiye'de hiphop müziğin güzel örneklerini ortaya çıkaran ikili Farazi & Kayra konuk olacak.

Mehmet Turgut'tan Kanyon ziyaretçilerine "Fotoğraf Atölyesi"

Ünlü fotoğrafçı ve Allianz Motto Müzik programcısı Mehmet Turgut'un düzenleyeceği "Fotoğraf Atölyesi' fotoğraf tutkunlarının kaçırmaması gereken bir etkinlik olarak Kanyon'da yerini alacak. Usta fotoğrafçı, Kanyon ziyaretçilerine özel olarak gerçekleştireceği atölye çalışmasında, fotoğraf çekmenin inceliklerini anlatacak.

Murat Meriç ile plak ve müzik dolu dakikalar…

Allianz Motto Müzik'teki programı "Plak Dolabı" büyük ilgi gören müzik yazarı, radyocu ve plak koleksiyoncusu Murat Meriç, unutulmaz müzisyenler Onno Tunç ve Melih Kibar plaklarını çalarken, bu plakların birbirinden ilginç hikâyelerini de ziyaretçilerle paylaşacak.

Güldür Güldür Show ekibi Yekta Kopan'la Kanyon'da

Yazar, seslendirme sanatçısı ve kültür-sanat duayeni Yekta Kopan da, Allianz Motto Müzik'te hazırlayıp sunduğu "Noktalı Virgül" programını Kanyon'a taşıyacak. Güldür Güldür Show ekibinden İrem Sak, Uğur Bilgin, Onur Atilla ve Onur Buldu, Yekta Kopan'ın ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirilecek program çekimine konuk olacaklar.

Gün boyu canlı performanslar

"Motto Müzik Kanyon'da" etkinliğinde gün boyunca canlı performanslar da devam edecek. Can Şengün yönetiminde verilecek konserde Tarkan'ın vokalisti Altay Oktar'a Allianz Motto Müzik eğitmenlerinden Nurkan Renda gitarıyla, Mehmet Akatay ise perküsyonuyla eşlik edecek. "Motto Müzik Kanyon"da etkinliği, Hey Douglas'ın performansıyla son bulacak.