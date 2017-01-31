UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Alleather IDF İstanbul Deri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Deri, Kürk Konfeksiyon, Giysilik Deriler, Kuzu Kürk, Ham Deriler, Kimyasallar, Saraciye,Çanta, Deri İşleme Makineleri, Finsaj Tesisleri, Aksesuarlar, Yan Sanayi şeklindedir.
Düzenleyici: UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar
Türü: İhtisas Fuarı
Kaynak: Etkinlik.io