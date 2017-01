Yazar Allan Percy'nin kaleme aldığı, Pena Yayınları tarafından yayınlanan ünlü düşünür Nietzsche'nin felsefesinden 99 damla alarak hayatı nasıl istediğiniz gibi kullanabileceğinizi anlatan kitabı "Her Güne Bir Nietzsche" ile hayatın her gününde aşkın tadının çıkarılabileceğini anlatan kitabı "Her Güne Bir Shakespeare" yayınlandığı günden beri çok satmaya devam ediyor.

Her iki kitabında da yazar, verdiği reçeteler ile günlük hayatta uygulanabilecek pratik felsefi bilgiler sunuyor.