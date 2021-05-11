Allame kimdir? Gerçek adı ne? Rapçi Allame kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hamza Gül'ün hayatı ve biyografisi!

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Rapçi Allame kimdir? Hamza Gül kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, gerçek ismi ne? Hamza Gül'ün hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAPÇİ ALLAME GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Allame'nin gerçek ismi " Hamza Gül " 'dür.

ALLAME (HAMZA GÜL) KİMDİR?

Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül (d. 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.

Allame doğum tarihi : 27 Temmuz 1987

Allame kaç yaşında : 33 yaşında

Allame nereli : Trabzon

Allame mesleği ne : Rap müzisyeni, Söz yazarı, Animatör

Allame burcu ne : Aslan

Allame gerçek adı : Hamza Gül

KİŞİSEL HAYATI

27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da doğdu. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.

MÜZİK KARİYERİ

Ortaokul ve lise yıllarında söz yazıp basit kayıtlar aldı. Aynı dönem beat yapmaya başladı ve kendi altyapılarını üretti. 2007 yılında memleketi Trabzon'da Zifo'yla tanıştı. 2007 yılında ilk solo albümü olan Aforizma'yı çıkardı. 2008 yılında ikinci solo albümü Hastalık'ı dinleyicilerine sundu. Ardından Zifo ve Nakkaf'la Her Şey Yolunda isimli ortak albümü yayımladı. 2005 yılında üniversite nedeniyle geldiği Eskişehir'de Leşker Asakir'le tanışıp 2008 yılında Batarya Records'u kurdu. Aynı yıl ilk albümleri Senkronize'yi yayımladılar. Bir süre rap müzikten ayrı kaldıktan sonra Leşker'le beraber 2010 yılında Kurşun Batarya albümünü çıkardılar. Aynı dönem solo albümü Fare Kapanı'nı da piyasaya sundu. Ayrıca Joker ile birçok parçaya imza attı. Ancak 23 Nisan 2013 tarihinde yaptığı bir Facebook paylaşımında Allâme, kişisel sebepler yüzünden 11 Aralık 2012 tarihinde Joker ile yollarını ayırdığını duyurdu. 22 Ekim 2013 tarihinde Anıl Piyancı ile "Hiphop Ormanı" adlı parçayı yayımladı.

2 Mayıs 2014 tarihinde Organize Oluyoruz Vol.3 için hazırladığı "Bir Dakika" adlı parçasının video klibi Hiphoplife.PRO adlı kanalda paylaşıldı ve izlenmesi 6 milyonu buldu.

30 Haziran 2015'te Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle "Bu Senin Ellerinde" single'ını yayımladı. "Bu Senin Ellerinde" klibi 3 milyon izlenmeyi geçmiştir. 5 Aralık 2015'te Hip Hop Jam İstanbul 2015 festivalinde sahne alan Allâme sahne almadan önce: "Kişisel olarak çıkacağım en büyük sahne olacağı için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz." açıklaması yapmıştır. Allâme, rap müzik sektörünün gelişmesi hakkında: "Popüler olan müzik kendini tekrar ederken aslında bir yandan da müzikal yeniliklerin önünü açmış oldu. Sanıyorum ki son dönemin göz önünde olan ve yeni çağın müziği rap olacak. Çünkü biz yıllardır kendimizi çok iyi besledik ve artık sahaya çıkmaya hazırız. Temennim o ki ekrana çıkmanın büyüsü bizi çizgimizden çıkarmasın. Zira bu son derece muhtemel." yorumu yapmıştır. 21 Aralık 2015 tarihinde Savaş albümünün içerisindeki "Psişik" adlı parçaya çekilen klip yayımlanmıştır. "Psişik" adlı klibi 2 milyon izlenmeyi geçmiştir.

13 Ocak 2017 tarihinde Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle Anakronik albümünü çıkarmıştır.

16 Ocak 2017 tarihinde Red Bull'un Hiphoplife.com.tr ile ortak projesi Serbest Atış'a beatmaker Bugy ile birlikte katılmış ve 4 saatte bir parça hazırlamışlardır.

1 Şubat 2019 tarihinde Sony Music etiketiyle Av albümünü piyasaya sürdü.

ALBÜMLERİ

2007 : Aforizma

2008 : Hastalık

2010 : Fare Kapanı

2011 : Manik Depresif

2011 : Allâmonster Bootleg

2012 : Bir Zombinin Anatomisi

2014 : Savaş

2017 : Anakronik

2019 : Av

2020 : Huzur