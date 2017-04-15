Ölü isimli şarkısıyla patlama yapan ve son dönemde yaptığı işlerle rap müziğin en önemli birkaç sanatçısından biri haline gelen Contra ve Türkçe sözlü rap müziğin önemli isimlerinde Allame, son çıkardığı albümü Anakranik'le 15 Nisan Cumartesi günü İzmit Sabancı Kultur Merkezi sahnesinde dinliyicileriyle bulusmaya hazırlanıyor...



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Sabancı KM Kocaeli



Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı



Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Allame & Contra



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır