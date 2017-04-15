Allame & Contra

Ölü isimli şarkısıyla patlama yapan ve son dönemde yaptığı işlerle rap müziğin en önemli birkaç sanatçısından biri haline gelen Contra ve Türkçe sözlü rap müziğin önemli isimlerinde Allame, son çıkardığı albümü Anakranik'le 15 Nisan Cumartesi günü İzmit Sabancı Kultur Merkezi...

Allame & Contra

Ölü isimli şarkısıyla patlama yapan ve son dönemde yaptığı işlerle rap müziğin en önemli birkaç sanatçısından biri haline gelen Contra ve Türkçe sözlü rap müziğin önemli isimlerinde Allame, son çıkardığı albümü Anakranik'le 15 Nisan Cumartesi günü İzmit Sabancı Kultur Merkezi sahnesinde dinliyicileriyle bulusmaya hazırlanıyor...

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Sabancı KM Kocaeli

Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı

Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Allame & Contra

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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