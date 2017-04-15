Allame & Contra
Ölü isimli şarkısıyla patlama yapan ve son dönemde yaptığı işlerle rap müziğin en önemli birkaç sanatçısından biri haline gelen Contra ve Türkçe sözlü rap müziğin önemli isimlerinde Allame, son çıkardığı albümü Anakranik'le 15 Nisan Cumartesi günü İzmit Sabancı Kultur Merkezi...
Ölü isimli şarkısıyla patlama yapan ve son dönemde yaptığı işlerle rap müziğin en önemli birkaç sanatçısından biri haline gelen Contra ve Türkçe sözlü rap müziğin önemli isimlerinde Allame, son çıkardığı albümü Anakranik'le 15 Nisan Cumartesi günü İzmit Sabancı Kultur Merkezi sahnesinde dinliyicileriyle bulusmaya hazırlanıyor...
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Sabancı KM Kocaeli
Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı
Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Allame & Contra
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io