Allahaısmarladık Cumhuriyet oyunu nisan ayında Tatavla Sahne'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



"Allahaısmarladık Cumhuriyet. Seni biz ıstıraplarımızla kurduk... Sakın unutma!"



Dört kadın: Halide Edip, Afife Jale, Latife, Fikriye...



Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde kendi hayatlarından, kişisel özlemlerinden, düşlerinden vaz geçmiş, düşlerini feda etmiş dört figür...



"Ferdin hürriyeti", "Tyatro bir mekteptir, "Yeni bir vatan kuruluyor", "Siyaset amansız şey..." diye diye iki dünya arasında kalmış, mert, yürekli, naif, örselenmiş, ötekileştirilmiş 'devrimci kadınlar'...



Üstlerine toprak örtüldükten sonra, yürekleri can tahtasına çarpmadan önce, birbirlerine son kez sığınmak için Galip Bey'in terzihanesinde buluşurlar. ve Cumhuriyet mücadelesinin içindeki ferdin hürriyet mücadelesi, bir gaz lambasının titrek alevinden yüreklerimize sızacak bir yol arar. Bir bostan dolabının gıcırdayan sadası arasında...



Fonda ise büyük resim: 1800'lerin sonundan 1950'lere kadar an be an değişen Türkiye....



Yazan: Selim ileri



Yöneten: Eraslan Sağlam



Sahne Tasarım: Cihan Aşar



Giysi Tasarım: Hüzeyin Özay



Işık Tasarım: Ekremcan Arslandağ



Koreografi: Özge Midilli



Müzik: Emrah Can Yaylı



Terzi Galip: Can Ertuğrul



Halide Edip: Hale Akınlı



Afife Jale / Fikriye: Tuba Zehra Sağlam



Latife: Cansu Diktaş



Asistanlar: Uğur Ulusoy - Serkan Ortaç



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Allahaısmarladık Cumhuriyet



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır