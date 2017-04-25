Allahaısmarladık Cumhuriyet

Allahaısmarladık Cumhuriyet oyunu nisan ayında Tatavla Sahne'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Allahaısmarladık Cumhuriyet

Allahaısmarladık Cumhuriyet oyunu nisan ayında Tatavla Sahne'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

"Allahaısmarladık Cumhuriyet. Seni biz ıstıraplarımızla kurduk... Sakın unutma!"

Dört kadın: Halide Edip, Afife Jale, Latife, Fikriye...

Cumhuriyetin kuruluş  mücadelesinde kendi hayatlarından, kişisel özlemlerinden, düşlerinden vaz geçmiş, düşlerini feda etmiş dört figür...

"Ferdin hürriyeti", "Tyatro bir mekteptir, "Yeni bir vatan kuruluyor", "Siyaset amansız şey..." diye diye iki dünya arasında kalmış, mert, yürekli, naif, örselenmiş, ötekileştirilmiş 'devrimci kadınlar'...

Üstlerine toprak örtüldükten sonra, yürekleri can tahtasına çarpmadan önce, birbirlerine son kez sığınmak için Galip Bey'in terzihanesinde buluşurlar. ve Cumhuriyet mücadelesinin içindeki ferdin hürriyet mücadelesi, bir gaz lambasının titrek alevinden yüreklerimize sızacak bir yol arar. Bir bostan  dolabının gıcırdayan sadası arasında...

Fonda ise büyük resim: 1800'lerin sonundan 1950'lere kadar an be an değişen Türkiye.... 

Yazan: Selim ileri

Yöneten: Eraslan Sağlam

Sahne Tasarım: Cihan Aşar

Giysi Tasarım: Hüzeyin Özay

Işık Tasarım: Ekremcan Arslandağ

Koreografi: Özge Midilli

Müzik: Emrah Can Yaylı  

Terzi Galip: Can Ertuğrul

Halide Edip: Hale Akınlı

Afife Jale / Fikriye: Tuba Zehra Sağlam

Latife: Cansu Diktaş

Asistanlar: Uğur Ulusoy - Serkan Ortaç

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Allahaısmarladık Cumhuriyet

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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