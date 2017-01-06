All-Star Heyecanında Geri Sayım Devam Ediyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının yer alacağı 'Parkenin Sihirbazları' konseptiyle hazırlanan Spor Toto All-Star 2017 heyecanında geri sayım devam ediyor.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin en iyilerini bir araya getiren Spor Toto All-Star 2017, 15 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena'da gerçekleşecek. Asya ve Avrupa karmalarında forma giyecek oyuncular ise www.bslallstar.com sitesinde yer alan oylama sonrasında belli olacak.



Banvitli Theodore en fazla oyun sahibi



Oylamada şu ana kadar en fazla oyu Asya Karması'ndan Banvit'ten Jordan Theodore alırken, onu Fenerbahçe'den Ekpe Udoh takip ediyor. Avrupa Karması'ndan Sinan Güler ise genel sıralamada en çok oy alan üçüncü oyuncu oldu.



Parkenin Sihirbazlarıyla tanışma fırsatı



Devam eden oylamada, oy kullananları Parkenin Sihirbazları'yla tanışma şansı bekliyor. Seçilen karmalardan birini doğru tahmin eden iki kişi, dilediği takımla tanışma fırsatını bulacak. - İSTANBUL