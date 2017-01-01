Alkü Akademik Personel Alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) mevcut öğretim elemanı açığını gidermek ve yeni bölümlere öğrenci alabilmek için 43 akademik personel alımı gerçekleştirecek.



Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitede görev yapmak üzere 7 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi ve 26 öğretim üyesi olmak üzere 43 kişinin alınacağını bildirdi.





Öğretim görevlilerinin meslek yüksek okullarında, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin ise fakültelerde istihdam edileceğini bildiren Pınarbaşı, akademik personel alımlarının halen öğrencileri olan mevcut bölümlere ve programlara ilave olarak, ilk defa eylül 2017'de öğrenci alınması planlanan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümleri ile ALTSO MYO'nun İklimlendirme ve Soğutma, Emlak Yönetimi, Turizm Animasyonu Programları ve Sağlık Hizmetleri MYO'nun İlk ve Acil Yardım Programına ve Gazipaşa MRB MYO'nun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yapılacağını belirtti.



İlanlar ve başvuru detaylarına, ALKÜ'nün "www.alanya.edu.tr web" sitesinden ulaşılabilinecek.