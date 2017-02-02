Alkollü Sürücü, Tır'a Çarptığı Kamyonetinden Güçlükle Çıkarıldı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, önündeki TIR'a arkadan çarpan kamyonet, TIR'la birlikte metrelerce sürüklendi. Kamyonet kabininde sıkışan sürücü Dursun Coşkun (33), ekiplerin çalışması ile güçlükle araçtan çıkırılarak hasteneye götürülürken, yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.



Kaza, gece Orhangazi-Bursa karayolunda meydana geldi. Dursun Coşkun yönetimindeki 61 RE 322 plakalı kamyonet, Orhangazi'den Bursa yönüne giderken önündeki Ekrem Can'ın (56) kullandığı 41 TN 641 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'la metrelerce sürüklenen kamyonette sürücü Dursun Coşkun sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Dursun Coşkun'u sıkıştığı kamyonet kabininden çıkardığı. Yaralanan sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastanede yapılan kontrolde Dursun Coşkun'un 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Bursa