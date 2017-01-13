Bursa'da Polisten Kaçmaya Çalışan Alkollü Sürücü, İnşaata Daldı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü Kadir Elgörmüş (40) 16 LLV 14 plakalı aracıyla Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden kaçmaya devam eden Elgörmüş, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Kaymakamlığının bulunduğu 7. Mercan Sokak'a girdi. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Elgörmüş, sokağın sonundaki yapımı devam eden Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına girdi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu için polislerden kaçtığını söylediği öğrenildi.



Kazada hafif yaralanan Elgörmüş, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra karakola götürüldü.