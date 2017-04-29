Alkollü Sürücü Önce Araçlara Sonra Yayalara Çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü, önce park halindeki 5 araca daha sonra da kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı.



Kaza dün akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 TJ 405 plakalı hafif ticari kamyonet sürücüsü R.Ö. (36) çarşı istikametine gittiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde 5 araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Kazada araçların arasında kalan yaralılar için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılar Ertan Yılmaz (16), İrfan Ulu (74) ile eşi Fatma Ulu'yu (69) araçların arasından çıkararak ambulanslara taşıdı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ertan Yılmaz'ın diz kapağında ve ayak parmaklarında kırıklar olduğu, İrfan Ulu ile eşi Fatma Ulu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazada hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekici ile kaldırılırken, sürücünün 227 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK