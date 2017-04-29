- Alkollü sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet sürücüsü aldığı alkolün etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki 5 araca daha sonrada yaya kaldırımında yürüyen 3 kişiye çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün yapılan alkol testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza Dün akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 TJ 405 plakalı hafif ticari kamyonet sürücüsü Recep Özcan çarşı istikametine gittiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde 5 araca çarptıktan sonra yaya kaldırımında yürüyen 3 kişiye çarptı. Kazada araçların arasında kalan yaralılar için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılar Ertan Yılmaz (16), İrfan Ulu ile eşi Fatma Ulu'yu araçların arasından çıkararak ambulanslara taşıdı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ertan Yılmaz'ın diz kapağında ve ayak parmaklarında kırıklar olduğu, İrfan Ulu ile eşi Fatma Ulu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekici ile kaldırılırken, srüücü Recep Özcan'ın yapılan alkol testinde 227 promil alkollü olduğu öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(VK