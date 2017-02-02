Bursa'da Feci Kaza! Alkollü Sürücü TIR'a Çarptı, Araçtan Zor Çıkarıldı

Kaza Orhangazi-Bursa karayolu çıkışındaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen D.C. idaresindeki bir kamyonet, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken aynı yönde giden Ekrem Can idaresindeki bir TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ 141 PROMÜL ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın ardından TIR'ın arkasında yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonette sürücü D.C. sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde sıkışan ve 141 promül alkollü olduğu öne sürülen kamyonet sürücüsü yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. TIR'ın arkasına yapışan kamyonet ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılabildi. Kamyonetin ön kaputunun TIR'ın dorsesine yapışması ise kazanın şiddetini de gözler önüne serdi. Jandarma ve Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.