TÜMÜ
Haberler Search
Alkollü Genç, Kendisini Uyaran 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı (2)

Alkollü Genç, Kendisini Uyaran 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan Erkan E. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Alkollü Genç, Kendisini Uyaran 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan Erkan E. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads