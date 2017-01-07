ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan Erkan E. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Alkollü Genç, Kendisini Uyaran 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan Erkan E. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
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