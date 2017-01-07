Alkollü Genç, Kendisini Uyaran 2 Kişiyi Bıçakla Yaraladı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST



Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan Erkan E. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.