Alkollü Araç Kullanarak Bir Polisin Ölümüne Sebep Olan Rüzgar Çetin, Gecelere Döndü

2016 yılının Ocak ayında alkollü olarak direksiyon başına geçerek bir polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin, sekiz aylık hapis cezası sonrasında tahliye olmuştu.

Yaşadığı olay sonrası psikolojisi bozulan ve tedavi gören Rüzgar Çetin, önceki akşam sevgilisiyle birlikte bir restoranda görüntülendi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Gazetecileri görünce panikleyen Çetin, hemen sevgilisinden uzaklaşarak, güvenlik görevlilerine haber verdi. Yemeklerini yarıda kesip içerideki bir başka masaya geçen çift, görüntü alınmasını önledi.



RÜZGAR ÇETİN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Rüzgar Çetin gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu.