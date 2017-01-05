Alkol Zehirlenmesinden Öldü

ADANA'da alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Metin Koyuncu, hayatını kaybetti.



Merkez Yüreğir İlçesi'nin Atakent Mahallesi'nde yaşayan Metin Koyuncu, iddiaya göre dün akşam saatlerinde evinde alkol almaya başladı. Koyuncu aldığı alkolün etkisiyle fenalaştı. Yakınları tarafından bu sabah odasında hareketsiz bulunan Koyuncu, kaldırıldığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Acil servis doktorlarının ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirmesi üzerine Koyuncu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Koyuncu'nun alkolden zehirlenmiş olabileceğini belirten yakınları, "Kendi halinde, evinde ara sıra alkol alan bir insandı. Sabah baygın halde bulup hastaneye getirdik. Zehirlenmeden şüpheleniyoruz. Doktorlar da ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi" diye konuştu.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Adana