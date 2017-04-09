Alkol Alıp Pompalı Tüfekle İntihara Kalkışan Genci Polis İkna Etti

KONYA'da alkol aldıktan sonra pompalı tüfeği alarak dışarı çıkan, polislerin ikna çabaları üzerine silahı çenesine dayayıp intihara kalkışan 30 yaşındaki Gökhan Küpcük, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından eylemine son verdi.



Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Aldülaziz Mahallesi Şikari Sokak'ta meydana geldi. Alkol aldıktan sonra kendisine ait pompalı tüfeği alıp dışarı çıkan evli ve 1 çocuk babası Gökhan Küpcük'ü gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin silahı bırakma çağrılarına olumsuz yanıt veren Küpcük, tüfeği çenesine dayadı. Ara sıra tüfeği polislere ve çevresindekilere de doğrultan Küpcük, iki tane piknik tüpünü de sokak başlarına koyarak patlatacağını söylerek tehditler savurdu. Özel Harekat polisleri çelik kalkanları ile Küpcük'e yaklaşmaya çalıştı. Şüphelinin yanına giden bir komiser yardımcısı ile anne Dursun Küpcük kendisine hiç zarar verilmeyeceğini belirterek teslim olmasını istedi.



Gökhan Küpcük, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından tüfeği evine koyarak teslim oldu. Küpcük, daha sonra komiser yardımcısının elinden tuturak Asayiş Şube Müdürlüğü ek binasına gitti. Cinayet, gasp, yaralama, tehdit gibi poliste çok sayıda kaydının olduğu belirtilen Gökhan Küpcük hakkında dün de tehdit suçundan işlem yapıldığı belirtildi. - Konya