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Alkoçlar, Yeni Otellerine Atamaları Tamamladı
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Alkoçlar, Yeni Otellerine Atamaları Tamamladı

Alkoçlar Grubu CEO'su Kayhan Mutlu, yeni otellerdeki yönetici kadrolarının şekillendiğini söyledi.

Alkoçlar, Yeni Otellerine Atamaları Tamamladı

Alkoçlar Grubu CEO'su Kayhan Mutlu, yeni otellerdeki yönetici kadrolarının şekillendiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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