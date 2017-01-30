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Alkoçlar, Yeni Otellerine Atamaları Tamamladı
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Alkoçlar, Yeni Otellerine Atamaları Tamamladı
30 Ocak 2017 Pazartesi 11:07
Alkoçlar Grubu CEO'su Kayhan Mutlu, yeni otellerdeki yönetici kadrolarının şekillendiğini söyledi.
Alkoçlar Grubu CEO'su
Kayhan
Mutlu, yeni otellerdeki yönetici kadrolarının şekillendiğini söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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