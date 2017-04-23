Alkışlar Görme Engelli Minik Yürekler İçin
Balıkesir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulunun görme engeli öğrencilerinin gösterisi izleyenlerden alkış aldı.
Balıkesir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulunun görme engeli öğrencilerinin gösterisi izleyenlerden alkış aldı.
Kurtdereli Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlu olsun. Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayalini kurmuş olduğu kuşların, çiçeklerin diyarı rengarenk bir ortamı bugün burada yaşamış olmanın mutluluğu içindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken geleceğin teminatı çocuklarımızı iyi hazırlayarak aslında kendi geleceğimize, ülkemizin geleceğine katkı bulunmaktayız." dedi.
Konuşmanın ardından 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulunun görme engeli öğrencileri müzik eşliğinde gösteri sundu. Binlerce kişi önünde müzik eşliğinde gülen yüzleriyle dans eden minik öğrenciler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Şiir okunması, dövüş sporları gösterisi ve halk oyunları eşliğinde devam eden etkinliğe, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve bazı ilçelerin kaymakamları da katıldı.