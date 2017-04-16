Aliyev'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
Referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldi.
Referandum sonucunun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik telefonu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, referandum un "evet"'in zaferiyle sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in, tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren tüm Türk halkını tebrik ettiği, anayasa değişikliğinin hayırlı olmasını dilediği kaydedildi. - İSTANBUL