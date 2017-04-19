Aliya Izetbegovic Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na Başvuru Süresi Uzatıldı

İSTANBUL Çekmeköy Belediyesi'nin, bilim-kültür-sanat alanında donanımlı nesillerin yetişmesi amacıyla ulusal ve de uluslararası projelerinden biri olan Aliya Izetbegovic Uluslararası Bilim Olimpiyatları'na beklenenin üzerinde başvuru oldu. 18-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul Maltepe Üniversitesi kampüsünde bulunan Marmara Otel'de gerçekleştirilecek olan final sergisi sonrası, 20 Mayıs 2017 tarihinde Haliç Kongre merkezindeki ödül töreniyle sona erecek bilim olimpiyatına katılımın çok fazla olması ve 50'ye yakın ülkeden gelen talepler üzerine başvuru tarihi 28 Nisan'a uzatıldı.



2016 yılında düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan 'Prof. Dr. Aziz Sancar Uluslararası Bilim Olimpiyatları', tüm akademisyen ve genç bilim insanları tarafından büyük takdir toplamış ve projeye teknoloji, enerji ve araştırma kategorilerinde 26 ülkeden 785 proje başvurusu yapılmıştı.



Çekmeköy Belediyesi 2017 yılında ise, Bosna Hersek Devleti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya Izetbegovic adına düzenlediği ikinci bilim olimpiyatının startını verirken, ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim adamlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından adeta özgün projeler yağdı. Bugüne kadar 500'ün üzerinde proje gelmesinin ardından başvuru süresinin uzatılması kararı alınırken, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuyla ilgili şunları söyledi: "İnanılmaz talep nedeniyle başvuru süresini 1 hafta uzatma kararı aldık ve 28 Nisan tarihini belirledik. Siyasi mücadelesi ve kararlılığıyla dünyanın her kesimi tarafından takdir gören Bosna Hersek Devleti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya Izetbegovic adına düzenlediğimiz bu olimpiyatların final sergisi 18-19 Mayıs'ta yapılacak, ödül töreni ise 20 Mayıs tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Merhum Aliya Izetbegovic'in oğlu Bakir Izetbegovic'in yanısıra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da katılımları beklenmektedir."



Ödül töreni ayrıca Mustafa Ceceli' nin konseriyle, bir bakıma gençlik şölenine dönüştürülecek.



- İstanbul