Alitalia Havayolları Kayyuma Devredilebilir

İtalyan havayolu Alitalia'nın, finansman sorununun aşılması için hazırlanan yeniden yapılandırma teklifinin çalışanlar tarafından reddedilmesinin ardından şirketin kayyuma devredilmesi gündeme geldi.



Önceki gün çalışanların oylamasına sunulan işten çıkarmalar ve maaşlarda kesintiyi öngören yeniden yapılandırma teklifinin reddedilmesinin ardından şirket yarın olağanüstü genel kurula gidecek.



Alitalia Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, yeniden sermayelendirme işleminin imkansız hale gelmesi sebebiyle şirket genel kurulunun yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığı ve şirketin başına kayyum atanması konusunun değerlendirileceği belirtildi.



Şirket çalışanları, hükümetin yeni bir kurtarma planıyla devreye girmesini isterken, hükümetten bu talebe olumsuz cevap geldi.



Başbakan Paolo Gentiloni, katıldığı bir programda Alitalia'nın geleceğine yönelik hükümetinin bundan sonrasında kurtarma da dahil olmak üzere herhangi bir adım atmayacağını vurgulayarak, "Bir şeyi söylemeye ihtiyaç var; Alitalia, kamulaştırılamaz. Bunun için gerekli koşullar yok." ifadesini kullandı.



Gentiloni ayrıca şirket ile işçi sendikaları arasında bir anlaşmaya varılamamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Graziano Delrio da şirketin en iyi teklifi verene satılacağını açıkladı.



Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda da göreve gelecek kayyumun, şirketin devamlılığını ve nasıl idare edileceğini bilen birine satışını sağlaması koşuluyla, kamunun 6 ay için 300 ila 400 milyon avro köprü kredisi verebileceğini dile getirdi.



Bu arada basınına yansıyan bazı haberlere göre, Malaysia Airlines ve Lufthansa ile Ryanair ve Easyjet, Alitalia'nın uçak, kabin görevlileri ve pilotlarıyla yakından ilgileniyor. Alitalia'nın günlük kaybının 500 bin ila 2 milyon avro arasında değiştiği belirtiliyor.



Son yıllarda, Avrupa'da düşük maliyetli charter uçuşlarının hızla yaygınlaşması, yurt içinde Roma-Milano-Venedik arasında hızlı tren seferlerinin artırılması gibi artan rekabet koşullarıyla baş edemeyen Alitalia, iflasın eşiğine gelmişti.



2014'te varılan anlaşmayla şirketin yüzde 49'u Birleşik Arap Emirlikleri'nden Etihad'a devredilmişti.