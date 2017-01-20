Alışveriş yapan kazanmaya devam ediyor

Marmara Forum, Anadolu Efes Fan Club Üyelerini Kızılyıldız Maçına Götürüyor

31 Ocak tarihine kadar Marmara Forum'dan en çok alışveriş yapan Fan Club'lı iki kişi ve kampanyaya katılan 50., 250. ve 500. kişiler, maç heyecanını yerinde yaşayacak.

İstanbul'un alışveriş ve eğlence merkezi Marmara Forum, kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ile olan iş birliğini 2017 senesinde de devam ettiren Marmara Forum, bu iş birliği kapsamında beş Anadolu Efes Fan Club üyesini 3 Şubat Cuma günü Belgrad'da oynanacak Kızılyıldız - Anadolu Efes Euroleague maçına götürüyor.

18-31 Ocak tarihleri arasında Marmara Forum'dan en çok alışveriş yapan iki kişinin yanı sıra, kampanyaya katılan 50., 250. ve 500. kişiler, uçak biletleri ve konaklama dahil olmak üzere Belgrad'daki maçı izleme şansı bulacak. Kampanyaya katılmak için tek yapılması gereken alışveriş fişlerini Marmara Forum içinde kurulan masalarda ibraz ettirmek. Kampanyaya 100 TL ve üzeri fiş ile kayıt yaptıranlar ise 25 TL yüklü Marmara Forum Yaşam Kart sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Anadolu Efes Fan Cub üyeleri için birçok ayrıcalık barındıran Marmara Forum, düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla basketbolseverlere eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Yapılan iş birliği sayesinde hem taraftarları hem de ziyaretçileri tek bir platformda toplayan Marmara Forum, taraftar ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

İstanbul'un çekim merkezi Marmara Forum, Anadolu Efes'i hem yurt içinde hem de yurt dışında desteklemeye devam edecek!