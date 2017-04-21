Alışveriş Sitesi Ali Baba'ya Twitter'da Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Yurtdışı menşeli alışveriş sitesi Alibaba.com'un çocuklar için üretilen mayoları, '''sevimli seksi çocuk bikinileri', 'çocuklar için seksi mayolar'' etiketiyle satışa sunması, Twitter'da büyük tepki çekti. Tepki gösterenler, internet sitesini pedofili suçu işlemekle suçladı.

İşte Alibaba.com'a Tepki Gösterilen Tweetlerden Bazıları;