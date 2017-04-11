Alışveriş Poşetlerine İnceleme Başlatıldı
Bakanlık, alışveriş poşetlerinin üzerinde yer alan 'çevre dostu' gibi ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını inceleyecek.
Bakanlık, alışveriş poşetlerinin üzerinde yer alan 'çevre dostu' gibi ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını inceleyecek.
Kaynak: Dunya.com
-
Arapların yeni gözdesi oldu! Para yağıyor
-
Yüz binlerce kişinin elektrik borcu siliniyor!
-
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyordu ama İBB engelledi
-
Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak! İşte detaylar
-
General Motors'u tahtından etti! İşte ABD'nin en değerlisi
-
Dolarda son durum!
-
Kurtuluş için çıktıkları umut yolculukları, pazarlarda bitiyor