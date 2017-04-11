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Alışveriş Poşetlerine İnceleme Başlatıldı
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Alışveriş Poşetlerine İnceleme Başlatıldı

Bakanlık, alışveriş poşetlerinin üzerinde yer alan 'çevre dostu' gibi ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını inceleyecek.

Alışveriş Poşetlerine İnceleme Başlatıldı

Bakanlık, alışveriş poşetlerinin üzerinde yer alan 'çevre dostu' gibi ifadelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını inceleyecek.

Kaynak: Dunya.com

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