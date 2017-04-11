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Alışveriş Poşetlerindeki Yazılara İnceleme
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Alışveriş Poşetlerindeki Yazılara İnceleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen ifadelerin incelemeye alındığını bildirdi.

Alışveriş Poşetlerindeki Yazılara İnceleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen ifadelerin incelemeye alındığını bildirdi.

Tüfenkci, yazılı açıklamasında, tüketicilerin yakından tanıdığı bazı markaların alışveriş poşetlerinde yazan "doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok şikayet aldıklarını belirtti.

Konunun Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alındığını ve teknik araştırmaların devam ettiğini belirten Tüfenkci, "İncelemeler sonucunda bu poşetlerin üzerindeki iddiaların ispatlanamaması ve çevreye zararlı olduklarının tespiti halinde ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Tüketicin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımız Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari yaptırımlar tesis edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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İl Başkanı Bülent TÜFENKCİ, Bülent Tüfenkci, Ticaret