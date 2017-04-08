Alışveriş Merkezinden Bir Aileye Daire

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde yapılan çekilişte bir aile daireye sahibi oldu.



Noter huzurunda yapılan çekilişte 103516 numaralı biletin sahibi olan Esin Gülsavaş ev kazandı.



Çekiliş sonrası sahneden telefonla aranarak kendisine ikramiye kazandığı söylenen Gülsavaş inanmakta zorluk çekti.



Sahneye davet edilen Gülsavaş'a temsili anahtarı ünlü sanatçı Merve Özbey teslim etti.



Alışveriş merkezinde vatandaşlar Özbey'i ilgiyle karşıladı.