Alışveriş Merkezinde Şüpheli Otomobil Paniği

Ankara'da bir alışveriş merkezinin otoparkındaki Kilis plakalı şüpheli otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin otoparkında çalıntı olduğu öğrenilen Kilis plakalı bir otomobil tespit edildi. Çalıntı araçların terör olaylarında kullanılma durumu nedeniyle Ankara genelinde alarmda olan Ankara emniyeti, olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Polis ekipleri otoparkta park halindeki 79 SAA 759 plakalı otomobilin sorgulamasını yaptı. Ekipler, daha sonra detaylı incelemede bulunmak üzere otomobili olay yerine çağrılan çekiciye yükleyerek emniyetin otoparkına çektirdi.



(Fatih Erdoğan - Uğur Kan Yüksek /İHA)