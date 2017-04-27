Alişan, Sevgilisi Eda Erol'a Tektaş Alırken Instagram'dan Canlı Yayın Yaptı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Alişan, önceki gün Nişantaşı'ndaki kuyumcudan tektaş aldı. Erol'la yaz sonunda evlenmeyi planlayan şarkıcı, arkadaşı olan dükkan sahibiyle pazarlığı sırasında Instagram'dan canlı yayın yaptı.

TEKTAŞ İÇİN YAPTIĞI PAZARLIĞI CANLI YAYIN YAPTI

Erol'la yaz sonunda evlenmeyi planlayan şarkıcı, arkadaşı olan dükkan sahibiyle pazarlığı sırasında Instagram'dan canlı yayın yaptı. Tektaş için "Bana maliyetine mi vereceksin?" diye soran Alişan, arkadaşından "Sana zararına veririm" yanıtını alınca mutlu oldu.

Alişan böyle görüntülendi;





