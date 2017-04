Alişan: Komutan Gece Yarısı Uyandırıp Kurtlar Vadisi'ni Sordu

Emre Saygı'nın Youtube'den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı 'Hadi Be'nin konuğu, ünlü şarkıcı Alişan oldu.

"KOMEDİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYORUM"

10 yıldır dizilerde yer almayan ancak Çağla Şikel ile bir komedi dizisiyle ekranlara döneceğini belirten Alişan, "10 senedir dizi yapmıyordum ama yeni bir diziyle ekranlara dönüyorum. Çağla ile birlikte komedi dizisinde oynayacağız. Birkaç ay sonra her şey belli olacak" dedi.

"ÇAĞLA İLE AYRILMAZ İKİLİYİZ"

Çağla Şikel ile Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi partner olduklarını ancak çok zıt karakterler olduklarını dile getiren ünlü türkücü, "Çağla ile Zeki Alasya Metin Akpınar gibi olmaya başladık. Hep beraber yer alamız için teklifler geliyor. Türkiye'de bir kadın bir erkek olarak bu kadar uzun süre birlikte olan tek insanlarız. Çağla'nın sevdiklerini ben sevmiyorum, oda benim sevdiklerimi sevmiyor. Bu kadar zıt olmamız, uzun süre birlikte dost olmamızın nedeni" ifadelerini kullandı.



"NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM"

Yıllarca yaptığı canlı yayınlarda selülitten, hastalıklara karşı erkeklerin neler yapması gerektiğini öğrendiğini söyleyen Alişan "Eğer evlenirsem karım hamile kalırsa ne yapılacağını çok iyi öğrendim. 5 yıldır yaptığım canlı yayınlarda selülitten, hastalıklara erkeklerin ne yapması gerekiyor hepsini öğrendim" dedi.

"KOMUTAN 'KURTLAR VADİSİ'Nİ SORDU"

34 yaşında askere giden ve gece yarısı komutanların kendisini kaldırarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin sonraki bölümünü sorduklarını anlatan Alişan, "Acemi birliğimi yaparken gece yarısı yatarken asker gelip komutanın çağırdığını söyledi. Gittim komutanın yanına bana 'Kurtlar Vadisi'nin sonraki bölümünde ne olacak? Necati Şaşmaz'ı arar mısın?' dedi" şeklinde diye konuştu.

"17 YILDIR İLAÇ KULLANIYORUM"

Ailesinde çoğu kişinin saçlarının olmadığını ve yıllardır saçları dökülmesin diye ilaç kullandığını söyleyen Alişan, "Ailemin çoğu kel benim saç takıntılı birisiyim. Çok uğraşıyorum böyle olması için 17 yıldır saç dökülmesini engellemek için bir ilaç içiyorum. Lise yıllığında benim için saçına gösterdiği özeni derslere gösterseydi Boğaziçi Üniversitesi'nde okurdu yazdılar" dedi.

"SAÇLARIMA PERMA YAPTIRDIM"

16 yaşındayken NBA'de oynayan basketbolcularına özendiği için saçlarına perma yaptırdığını fakat saçlarının yandığı söyleyen Alişan, "16 yaşındayken NBA'de oynayan basketbolcularına özenip perma yaptırmıştım ve babam fiziksel tepkisini gösterip tekrar berbere götürdü perma ilacı saçımı yakmış 2 numarayla patates tarlası gibi bir saçım vardı" ifadelerini kullandı.

"KANIMDA ET PROTEİNİ ÇIKTI"

Detoks yapmak ve beslenme planı için doktorda kan verdiğini ancak kanında çok sayıda et proteini çıktığını dile getiren ünlü türkücü, "Detoks ve beslenme planı için bir doktora gittim. Nasıl beslenmem lazım diye kan aldılar. Kanım et proteini çıktı. Çok fazla et yiyorum" dedi.



"RENGİMİ AÇMAYI BAŞARAMADILAR"

Yaz aylarında güneşe çıktığı zaman çok yandığını ve annesiyle yengesinin kendisi çamaşır suyuyla yıkadığını söyleyen Alişan, "Yaz günleri güneşe çıktığımda çok yanıyorum. Yengem ve annem 10 yaşındayken beni rengim açılsın diye çamaşır suyuyla yıkadılar ama rengimi açmayı başaramadılar" diye konuştu.