Alişan'ın Şirinlik Yaptığı Kız Korkup Kaçtı!
Alişan, instagram hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
Alişan, instagram hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Hayırlı haftalar olsun hepimize. 'I must marry' (Evlenmeliyim) isimli calışmamla başbaşa bırakıyorum sizleri. Güzel seyirler efendim" notunu yazdığı videoda, tanımadığı bir kadına evlilik teklifi ederken görülüyor.
Genç kadının korkup yanından gitmek istemesi ile hüsrana uğrayan Alişan, "Neler söyledim kız tınlamıyor" dedikten sonra çantasından tuttuğu kadını iyice korkutuyor.
Kaynak: Milliyet.com.tr
sponsored ads