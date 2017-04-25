Alişan'ın Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Esra Erol'un Kız Kardeşi Çıktı

Ünlü şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Evleneceğim' diye söz vermişti. Sözünde durmakta geç kalsa da kendisine sevgili yaptı. Sır gibi sakladığı sevgilisi Esra Erol'un kardeşi Eda Erol çıktı.

BİNLERCE KİŞİYİ EVLENDİREN ESRA EROL KARDEŞİNE DE DERMAN OLDU

40 yaşındaki Türkücü Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği '6 ay içinde evleneceğim' sözünü tutmak üzere İzdivaç programı sunan Esra Erol, Alişan'ı kardeşi Eda Erol ile tanıştırdı. Çift 3 haftadır birlikte, mayıs başında aileler de tanışacak.



ALİŞAN SEVGİLİSİNİN KİM OLDUĞUNU SIR GİBİ SAKLIYORDU

Alişan önceki gün Instagram hesabından 'Birlikte ilk derbi' yazarak sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Ancak karede, sarı saçlı sevgilisinin suratını bilerek gizlemesi dikkati çekti.

Eda Erol, ablasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor;









