Alişan'ın Amerika'da Evlenmek İçin Kız Bulma Çabaları Hüsranla Sonuçlandı

Cumhurbaşkanı'na "Evleneceğim" diye söz veren Alişan, Amerika'da tanımadığı bir kadına yaklaşıp "I must marry" yani "Evlenmeliyim" dedi. Kadın korkup uzaklaşmaya başladı.

ALİŞAN KADININ ÇANTASINI TUTUNCA KADIN KORKTU

Alişan arkadaşıyla videolar çekip Instagram'a koydu. Videoda tanımadığı bir kadına evlilik teklifi eden ünlü şarkıcı umduğunu bulamayınca hüsrana uğradı. Kadın korkup gitmek isterken Alişan kadının çantasından tuttu ve kadını iyice korkuttu.



