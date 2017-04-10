Alişan'ın Amerika'da Evlenmek İçin Kız Bulma Çabaları Hüsranla Sonuçlandı
Ünlü şarkıcı Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Evleneceğim" diye söz vermişti. Kız bulma çabalarını Amerika'da sürdüren Alişan, yine hüsrana uğradı.
Cumhurbaşkanı'na "Evleneceğim" diye söz veren Alişan, Amerika'da tanımadığı bir kadına yaklaşıp "I must marry" yani "Evlenmeliyim" dedi. Kadın korkup uzaklaşmaya başladı.
ALİŞAN KADININ ÇANTASINI TUTUNCA KADIN KORKTU
Alişan arkadaşıyla videolar çekip Instagram'a koydu. Videoda tanımadığı bir kadına evlilik teklifi eden ünlü şarkıcı umduğunu bulamayınca hüsrana uğradı. Kadın korkup gitmek isterken Alişan kadının çantasından tuttu ve kadını iyice korkuttu.
sponsored ads