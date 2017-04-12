Alişan'dan Tepki Çeken Video

Alişan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve ABD seyahatinde çektiği görüntüler tepki topladı.

Alişan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve ABD seyahatinde çektiği görüntüler tepki topladı.

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