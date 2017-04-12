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Alişan'dan Tepki Çeken Video
Alişan'dan Tepki Çeken Video
Alişan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve ABD seyahatinde çektiği görüntüler tepki topladı.
12 Nisan 2017 Çarşamba 12:19
Alişan
'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve
ABD
seyahatinde çektiği görüntüler tepki topladı.
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[9490232] DailyMotion.com
Amerika Birleşik Devletleri
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