Alişan'dan İstfest'17'de Müzik Ziyafeti

'Kadın Varsa Hayat Var' sloganı ile ÖNSİAD tarafından hayata geçirilen Moda – Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği İSTFEST'17, ikinci gününde ünlü sanatçı Alişan'ı hayranlarıyla buluşturdu.

Moda - Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği İSTFEST'17, birbirinden seçkin markaları ve konukları ile 15 Nisan Cumartesi gününe kadar Tarihi Sirkeci Garı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. ÖNSİAD'ın Kadın Girişimcileri tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İSTFEST'17'nin ikinci gününde ünlü sanatçı Alişan sahne aldı. Kral FM'in ünlü DJ'yi Afrikalı Ali'nin sunuculuğunu yaptığı İSTFEST'17'de Alişan konseri öncesinde udi sanatçı Sami Çelik, sevilen şarkılarını seslendirirken TRT FM'den Hop Dedik Ayhan ve Radyo 7'den Erkan Koç da sahne aldı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği festival, konser eşliğinde alışveriş keyfini doruklara çıkarttı.

Yeni şarkısı "Uslu Dururum"un yanı sıra sevilen şarkılarını da İSTFEST'17'de seslendiren Alişan, Tarihi Sirkeci Garı'nın eşsiz ambiyansında hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser sonrası İSTFEST'17 stantları da gezen ünlü sanatçı, kadın girişimcilerin önderliğinde gerçekleştirilen ve elde edilecek gelirlerden Otizmli ve Down Sendromlu bireylere yapılacak destekten dolayı İSTFEST'17'ye katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

