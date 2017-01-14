Alişan'dan Canlı Yayında Flaş İddia!



'Her Şey Dahil' programının sunucularından Alişan, "Eşi, sanat camiasından bir ismi bakıcısıyla yakalandı. Sonra adam bakıcıyla evlendi" dedi.







Çağlı Şıkel ile Alışan'ın sunduğu 'Her Şey Dahil' programında bakıcılar konusu işlendi. 360 TV'de yayınlanan programda, Alişan, isim vermeden çok ünlü bir ismin bakıcısıyla birlikte olduğunu söyledi. Ünlü türkücü, "Çocuğunun bakıcıyla evlenen adamlar var, sanat camiasında var. Şimdi isim vermeyeyim, bakıcısıyla karısı yakaladı. Kadın bakıcısıyla kocasını yakalamış ve boşandılar. Bakıcı ile mi evlendi adam? Evet. Sonra bakıcı da çocuğuna bakıcı tuttu" ifadelerini kullandı.



