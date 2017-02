Alişan'dan Başkan Dişli'ye Ziyaret

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Alişan, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek, esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin her zaman esnafın yanında olduğunu kaydeden Başkan Alişan, "Zaman zaman başkanımızla birlikte istişare yapıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız her görüşmede olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da böyle olacağını umut ediyorum. Geçmiş yıllarda da başkanımızla ne zaman görüşsek, talebimizi bildirsek bir sorun yaşamadık. Her zaman esnafın sorunlarına sıcak bakarak, çözümü noktasında gereken desteği veriyor" dedi. Adapazarı Belediyesi'nin mahallelerde kurulan Modern Semt Pazarlarıyla da örnek olduğunu kaydeden Başkan Alişan, "Başkanımız bu konuda çok profesyonel davranarak işi bilene bırakıyor. Semt pazarlarını en modern ve kullanılır şekliyle esnafın hizmetine sunuyor, tezgah dağılımını işi bilene, ilgili odamızın başkanına bırakıyor. Bu farklılığı nedeniyle de Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, nüfusu en kalabalık esnaf sayısının Adapazarı ilçe sınırlarında olması nedeniyle zaman zaman SESOB Başkanı Hasan Alişan ile görüşerek, istişarede bulunduklarını belirtti. Esnafa her zaman sahip çıkılması ve sorunlarının çözümünde kolaylık sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başkan Dişli, "Bir toplumun en önemli unsurlarının başında gelen meslek grubu, esnaftır. Bulundukları şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlarlar. Bu açıdan esnafın yeri hepimizin hayatında çok değerlidir. Bu anlayış tarihimizden bu güne böyle devam etmiştir. Bizde yerel yönetimler olarak, her zaman yaşadıkları şehirle bütünleşen ve kendilerinden önce başkalarını düşünen esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının çözümü konusunda da elimizden geldiğince de kolaylık sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Ziyarette Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Altay da hazır bulundu. - SAKARYA