Alişan Paylaştığı Videoda 'Tacizci' Diye Suçlanınca Açıklama Yaptı

Ünlü şarkıcı Alişan, "Evlenmeliyim" başlıklı videoyu Instagram hesabında paylaştı. Videoda, bir parkta aynı örtünün üzerinde oturduğu genç bir kadına yaklaşarak, evlenme teklif ediyor. O sırada telefonla konuşmakta olan genç kadın ise çantasını alıp arkasına bile bakmadan koşarak kaçıyor. Bu görüntüler üzerine sosyal medya büyük tepkiler gösterdi.

SOSYAL MEDYA ALİŞAN'I TACİZCİLİKLE SUÇLADI

Alişan bunu komik bir video olarak paylaşırken, sosyal medyada birçok kullanıcı ünlü şarkıcının yaptığının bir taciz olduğunu savundu.

VİDEODAKİ KADIN ARKADAŞIYMIŞ

Tepkilerin artması üzerine Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçeği açıkladı :

"O kız benim arkadaşım, küçük bir şaka yaptık... Ben 40 yaşındayım ve ne ailemın ne de beni bu kadar yıldır ayakta tutan sevenlerimin başını öne eğecek bir hareket, ya da utanılacak bir hareket yapmadım, yapmam! Benim bu vıdeoda tek hatam Esra'nın arkadaşım olduğunu belirtmemem oldu ki daha sonra yazdım..."

İşte Alişan'ın o paylaşımı:

