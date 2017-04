Bir Nefes Yaşam



Oyun, bir evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsünü konu almaktadır ve iki tema üzerine kuruludur. 'Özgürlüğün güzelliği ve çevreyi korumanın önemi' sahiplerini çok seven ve yaşamlarından çok mutlu olan iki muhabbet kuşu, (Aliş'le Maviş) kendilerini çok seven 'Babişko' ile birlikte aynı evde yaşamaktadırlar.



Babişko bir gün televizyonda belgesel izlerken, görüp-duydukları Aliş ile Maviş'in akıllarını başlarından alır. Belgeselde, Yağmur Ormanlarında koloniler halinde yaşayan muhabbet kuşları anlatılmaktadır.



Aliş'le Maviş'in kulağına 'kar suyu' kaçmıştır artık. Ataları ormanda özgürce yaşayabildiklerine göre, onlar niçin kafeste tutsak hayatı yaşasınlar ki? Uzunca bir 'Öz-sorgulama'nın sonunda özgürlük yolunu seçerler ve ormana kanat açarlar. Orada, diğer kuşlarla güzel arkadaşlıklar kurarlar.



Bunlardan bir tanesi, kent'deki güle aşık olan, hüzünlü Bülbül'dür. Hava kirliliğine olan hassasiyeti nedeniyle, bülbül kente gidip gül'ünü görememektedir. İnsanların doğayı sorumsuzca ve aşırı bir şekilde kirletmeleri sonucu ormanların havası bile yaşanmaz bir hal almıştır. Artık diğer kuşlar da nefes almakta güçlük çekmektedirler.



Oyunun çatışma olgusu; insanın doğaya bakışı ile, hayvanların bakışı arasındaki farklılıktan yola çıkarak, 'Yaşadığı çevreye duyarsız insan-hayat hakkı kısıtlanan hayvan' ekseninde yükselmektedir.



Oyun; her canlının kendi doğal ortamında özgürce yaşaması gerektiği ve çevre kirliliğinin, giderek bir gün insanları da olumsuz etkileyeceği önermesi ve insanları bu yanlış yoldan dönmeye davetle biter.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20



Başlangıç Saati : 16.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Aliş & Maviş



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır