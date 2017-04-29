Dünyaca ünlü çocuk masalı Alis Harikalar Diyarında, 30 Nisan'da ilk kez Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirci ile buluşuyor.



Muhteşem kostümleri, içeriği ve müzikleri ile çocukların hayallerini gerçek kılan bir tiyatro oyunu....



"Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan'ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı'nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis'i bekliyordu."



Uyarlayan ve Yöneten: Seda Vardarlı



Kostüm: Aygül Günay



Müzik: Mask



Ses Mix-Kayıt: Ege Semercioğlu



Oyuncular: Cemre Buğra Ün, Güney Ayhan, Kübra Akkaya, Aslıhan Kılıç, Sencan Oytun Tokuç, Seda Vardarlı



Süre: 50 Dakika



Detaylar :



İl : Tekirdağ



İlce : Çerkezköy



Mekan : Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi



Mekan Adresi : İstasyon Mahallesi, Hükümet Cad. No: 25



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Alis Harikalar Diyarında



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır