Alis Harikalar Diyarında
Dünyaca ünlü çocuk masalı Alis Harikalar Diyarında, 30 Nisan'da ilk kez Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirci ile buluşuyor.
Dünyaca ünlü çocuk masalı Alis Harikalar Diyarında, 30 Nisan'da ilk kez Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirci ile buluşuyor.
Muhteşem kostümleri, içeriği ve müzikleri ile çocukların hayallerini gerçek kılan bir tiyatro oyunu....
"Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan'ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı'nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis'i bekliyordu."
Uyarlayan ve Yöneten: Seda Vardarlı
Kostüm: Aygül Günay
Müzik: Mask
Ses Mix-Kayıt: Ege Semercioğlu
Oyuncular: Cemre Buğra Ün, Güney Ayhan, Kübra Akkaya, Aslıhan Kılıç, Sencan Oytun Tokuç, Seda Vardarlı
Süre: 50 Dakika
Detaylar :
İl : Tekirdağ
İlce : Çerkezköy
Mekan : Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi
Mekan Adresi : İstasyon Mahallesi, Hükümet Cad. No: 25
Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Alis Harikalar Diyarında
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır