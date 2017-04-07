Sevilen çocuk oyunu Alis Harikalar Diyarında, sizler için sahneleniyor.



Uyarlayan ve Yöneten: Seda Vardarlı



Kostüm: Aygül Günay



Müzik: Mask



Ses Mix-Kayıt: Ege Semercioğlu



Oyuncular: Cemre Buğra Ün, Güney Ayhan, Kübra Akkaya, Aslıhan Kılıç, Sencan Oytun Tokuç, Seda Vardarlı



Süre: 50 Dakika



"Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan'ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı'nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis'i bekliyordu."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Esatpaşa



Mekan Adresi : Esatpaşa mah. Adnan Menderes Cad. No: 50



Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Alis Harikalar Diyarında



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır