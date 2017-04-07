Alis Harikalar Diyarında
Sevilen çocuk oyunu Alis Harikalar Diyarında, sizler için sahneleniyor.
Sevilen çocuk oyunu Alis Harikalar Diyarında, sizler için sahneleniyor.
Uyarlayan ve Yöneten: Seda Vardarlı
Kostüm: Aygül Günay
Müzik: Mask
Ses Mix-Kayıt: Ege Semercioğlu
Oyuncular: Cemre Buğra Ün, Güney Ayhan, Kübra Akkaya, Aslıhan Kılıç, Sencan Oytun Tokuç, Seda Vardarlı
Süre: 50 Dakika
"Alis ailesiyle sürekli pikniğe gider ve orada çiçek toplamaya bayılırdı. Günlerden bir gün Alis ormanda yine çiçek toplarken bir tavşan gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan'ı takip etmesiyle kendini Harikalar Diyarı'nda buldu. Ama asıl tehlike pek yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis'i bekliyordu."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Esatpaşa
Mekan Adresi : Esatpaşa mah. Adnan Menderes Cad. No: 50
Başlangıç Saati : 08.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Alis Harikalar Diyarında
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır