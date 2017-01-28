Alice" Minik İzleyicilerle Buluşacak

Masal dünyasının kahramanı, harikalar diyarında gezen Alice'in başından geçenlerin anlatıldığı "Alice Harikalar Diyarında" oyunu yarın prömiyer yapacak.



İngiliz yazar Lewis Carroll'un ünlü "Alice Harikalar Diyarında" isimli romanından Tim Kane'nin oyunlaştırdığı eser, Esat Tanrıverdi'nin rejisiyle, yarın saat 11.00'de Küçük Tiyatro'da minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, 5 ve 12 Şubat'ta da görülebilecek.



Bir tavşan deliğinden geçen Alice'in herkesi büyüleyen bir hayal ve masal ülkesinde başına gelen tuhaf olayların anlatıldığı oyun, yetişkin dünyasının bir çocuğun gözünden ne kadar saçma göründüğünü seyirciye sunuyor.



Devlet Tiyatroları tarafından, oyunda "blacklight" kullanıldığından nörolojik rahatsızlığı bulunanların izlemesinin uygun olmadığı uyarısı yapıldı.