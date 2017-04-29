Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya Karşı Yapılan Operasyon Tamamlandı (2)

ALİBOĞAZI'NDAN DÖNEN ASKERLER, MEHTER MARŞIYLA KARŞILANDI



Tunceli'nin Hozat İlçesi yakınlarındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün sona eren operasyondan dönen Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı askerler, birliklerine döndüklerinde mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. 3 gündür zorlu doğa şartları altında operasyonlarını sürdüren askeri birlikler, birçok noktada teröristler ile şiddetli çatışmalar yaşadı. Operasyon birlikleri bugün sabah erken saatlerinden itibaren helikopterler ve zırhlı araçlarla bölgeden alınarak kışlalarına döndü. Kışlaya giren askerler, buradaki silah arkadaşları tarafından mehter marşı ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Bu karşılma töreni kısa sürede askerler tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.



PÜLÜMÜR KIZILMESCİT'TEKİ OPERASYON DA TAMAMLANDI



Bu arada Pülümür İlçesi Kızıl Mescit Köyü yakınlarında 7 PKK'lının öldürüldüğü operasyona katılan askerler de operasyonları tamamlayarak Pülümür'deki kışlalarına döndüğü öğrenildi. Pülümür İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı'na dönen jandarma özel harekat birliklerini helikopterden indikleri sırada bazı sivil vatandaşlar ile birlikte silah arkadaşları sevinç gösterilerinde bulunarak, davul zurna eşliğinde Türkiyem türküsünü çalarak karşıladı.



